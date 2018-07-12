Газзаев: «День российского футбола позволит популяризировать этот спорт»

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев выразил мнение, что нужно поддерживать инициативу по установлению в Росии Дня футбола в день рождения Льва Яшина 22 октября.

«Лев Яшин — выдающийся человек и футболист, единственный вратарь в истории футбола — обладатель «Золотого мяча», легенда мирового футбола. Убежден, что надо поддерживать инициативу о том чтобы его день рождения был Днем российского футбола. И советская, и российская сборная, и наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене.

Я думаю, День российского футбола позволит популяризировать этот спорт, тем более что чемпионат мира задал ему такой прекрасный импульс — как выступлением сборной России и построенной великолепной спортивной инфраструктурой, так и самим праздником, который удалось провести в нашей стране», — цитирует Газзаева.

В 11 городах России в настоящее время проходит чемпионат мира по футболу. В каждом городе ЧМ организованы фан-зоны, в остальных городах матчи ЧМ смотрят на больших экранах на стадионах. Отмечается высокий уровень организации турнира. Эксперты отмечают значимость ЧМ для развития футбола в России.