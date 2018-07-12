Тина Канделаки: нельзя не показывать российских женщин, потому что они красивые

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью «Говорит Москва» отметила, что операторам будет странным слишком выборочно снимать трибуны болельщиков.

«Подходить к решению этого вопроса нужно взвешенно. В России правда очень много красивых и привлекательных женщин. Эти женщины наше достояние, мы ими гордимся. Мне кажется, будет странно, если операторы будут действовать слишком выборочно при съёмке трибун болельщиков. Потому что нельзя же не показывать российских женщин, только потому, что они красивые и привлекательные. Всё должно быть без перегибов. Мы как вещатели только приветствуем повышение безопасности и культуры боления. Но красоту российских женщин тоже прятать не надо».

Канделаки также заявила, что телеканал готов исполнить все инструкции FIFA.

«Безусловно, мы все всерьёз относимся к требованиям FIFA и, конечно, все их инструкции будут выполнены. Антидискриминационные программы в спорте и спортивном вещании — это важный шаг для открытости и безопасности самого спорта и его достижений в первую очередь. Ну и давайте не забывать, что спорт ориентирован на семейное телесмотрение. Важно предоставить возможность всем группам наслаждаться спортом без дискриминационного подтекста. Я понимаю, что были случаи сексизма и даже случаи преследования некоторых женщин-ведущих фанатами. Что здесь можно сказать? Праздник ещё не закончился, но мы понимаем, что от праздника к празднику культуру боления во время больших спортивных мероприятий нужно улучшать. И в этом заинтересованы все страны и те, что организовывают праздник, принимают гостей, и страны, которые посылают своих туристов болеть за национальные команды».