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«Краснодар» и «Орландо» претендуют на полузащитника сборной Перу Куэву
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«Краснодар» и «Орландо» претендуют на полузащитника сборной Перу Куэву 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Полузащитник «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиан Куэва может перейти в «Краснодар», сообщают бразильские СМИ. Также на него претендует клуб MLS «Орландо Сити».
Как информирует Globo Esporte, его нынешний клуб готов расстаться с игроком. Это связано с тем, что у перуанца проблемы с дисциплиной. Кроме того, «Триколор» хочет заработать на трансфере. Игрока хотят приобрести «Краснодар» и «Орландо Сити».
26-летний футболист провел четыре матча за «Сан-Паулу» в текущем сезоне и сделал две результативные передачи.
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