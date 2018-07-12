«Краснодар» и «Орландо» претендуют на полузащитника сборной Перу Куэву

Полузащитник «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиан Куэва может перейти в «Краснодар», сообщают бразильские СМИ. Также на него претендует клуб MLS «Орландо Сити».

Как информирует Globo Esporte, его нынешний клуб готов расстаться с игроком. Это связано с тем, что у перуанца проблемы с дисциплиной. Кроме того, «Триколор» хочет заработать на трансфере. Игрока хотят приобрести «Краснодар» и «Орландо Сити».

26-летний футболист провел четыре матча за «Сан-Паулу» в текущем сезоне и сделал две результативные передачи.

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