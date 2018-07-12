Движение вверх: в рейтинге лучших клубов Европы «Трактор» оказался пятнадцатым

Ежегодный рейтинг хоккейных клубов Европы составил портал Hockeyarchives. «Трактор» в нём, благодаря выходу в полуфинал Кубка Гагарина, значительно улучшил свои позиции и занял пятнадцатое место. Соседи из магнитогорского «Металлурга» лишь 28-е.

В прошлом году «Трактор» добрался до финала Восточной конференции Кубка Гагарина

Ресурс Hockeyarchives специализируется на хоккейной статистике. Из года в год он по итогам сезона составляет рейтинг 250 лучших команд Европы. И «Трактор» на протяжении последних двух лет стремится к вершине. По итогам Кубка Гагарина 2015/2016 челябинцы находились на 55-й позиции, через год чёрно-белые были уже 29-е, а теперь 15-е. Выше в рейтинге из команд КХЛ только СКА (1-е место), ЦСКА (3-е место), «Ак Барс» (4-е место) и «Йокерит» (11-е место). «Металлург» из Магнитогорска год назад был вторым, а сейчас идёт 28-м, соседствуя с «Автомобилистом».

СКА, Санкт-Петербург — 62,99. «Векше», Швеция — 62,25. ЦСКА, Москва — 58,52. «Ак Барс», Казань — 54,07. «Кярпят», Финляндия — 50,26. «Комета», Чехия — 48,21. «Юргорден», Швеция — 47,73. «Берн», Швейцария — 47,68. «Мюнхен», Германия — 46,69. «Таппара», Финляндия — 45,92. «Йокерит», Хельсинки — 45,80. «Пльзень», Чехия — 45,58. «Тршинец», Чехия — 45,33. «Шеллефтео», Швеция — 44,73. «Трактор», Челябинск — 44,14. «Металлург», Магнитогорск — 41,47. «Автомобилист», Екатеринбург — 40,38.

Календарь игр команды на следующий сезон — в материале 74.ru.