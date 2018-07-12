Движение вверх: в рейтинге лучших клубов Европы «Трактор» оказался пятнадцатым 

Ежегодный рейтинг хоккейных клубов Европы составил портал Hockeyarchives. «Трактор» в нём, благодаря выходу в полуфинал Кубка Гагарина, значительно улучшил свои позиции и занял пятнадцатое место. Соседи из магнитогорского «Металлурга» лишь 28-е.
В прошлом году «Трактор» добрался до финала Восточной конференции Кубка Гагарина
Ресурс Hockeyarchives специализируется на хоккейной статистике. Из года в год он по итогам сезона составляет рейтинг 250 лучших команд Европы. И «Трактор» на протяжении последних двух лет стремится к вершине. По итогам Кубка Гагарина 2015/2016 челябинцы находились на 55-й позиции, через год чёрно-белые были уже 29-е, а теперь 15-е. Выше в рейтинге из команд КХЛ только СКА (1-е место), ЦСКА (3-е место), «Ак Барс» (4-е место) и «Йокерит» (11-е место). «Металлург» из Магнитогорска год назад был вторым, а сейчас идёт 28-м, соседствуя с «Автомобилистом».
СКА, Санкт-Петербург — 62,99. «Векше», Швеция — 62,25. ЦСКА, Москва — 58,52. «Ак Барс», Казань — 54,07. «Кярпят», Финляндия — 50,26. «Комета», Чехия — 48,21. «Юргорден», Швеция — 47,73. «Берн», Швейцария — 47,68. «Мюнхен», Германия — 46,69. «Таппара», Финляндия — 45,92. «Йокерит», Хельсинки — 45,80. «Пльзень», Чехия — 45,58. «Тршинец», Чехия — 45,33. «Шеллефтео», Швеция — 44,73. «Трактор», Челябинск — 44,14. «Металлург», Магнитогорск — 41,47. «Автомобилист», Екатеринбург — 40,38.
Календарь игр команды на следующий сезон — в материале 74.ru.
«Трактор» начнёт сезон в обновлённом составе и с новым главным тренером — Германом Титовым. В межсезонье в команду перешли форвард «Спартака» Райан Стоа, экс-вратарь «Локомотива» Александр Судницин, бомбардир «Сибири» Александр Бергстрём, форвард «Сочи» Евгений Лапенков, вернулся воспитанник клуба Антон Глинкин. Мы собрали подборку челябинских хоккеистов, пока не обеспеченных контрактом на будущий год.
Бывший наставник челябинцев Анвар Гатиятулин стал ассистентом Ильи Воробьёва в СКА, также в Петербург отправился форвард Алексей Кручинин.