Владимир Жириновский в финале ЧМ-2018 предрек победу Хорватии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что чемпионом мира по футболу в 2018 году станет сборная Хорватии, пишет Infox.ru.

«Владимир Вольфович не столько футбольный болельщик, сколько аналитик, который дает прогнозы, которые уже были удачные. Он публично заявлял, что хорваты обыграют Англию, так и произошло, поспорил с Грудининым, что бельгийцы обыграют бразильцев, во что естественно никто не верил. Грудинин проиграл ему сто килограммов клубники», — рассказал пресс-секретарь ЛДПР Станислав Пахомов.

Поделился он и прогнозом шефа на финал престижнейшего мирового первенства. По мнению политика, победителем турнира станет Хорватия, которая одержала победу над российской сборной в четвертьфинале мундиаля.

Главный матч чемпионата мира состоится 15 июля в Лужниках.