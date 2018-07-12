Команда из Черемушек завоевала золотые медали на семейном фестивале

В Воронцовском парке прошел необычный туристический фестиваль, участниками которого стали семейные команды. Для родителей и детей подготовили непростые испытания — нужно было пасти условных «горе-туристов», преодолеть дистанцию на «сухопутных каяках», построить убежище, а также организовать переправу.

«Началось все с задорной разминки. И уже разогревшись, семейные команды отправились на спортивные эстафеты. Здесь же все желающие могли принять участие в интерактивных играх (волейбол, баскетбол, футбол, стрельба из лука, бадминтон). Среди участников оказалось немало известных спортивных семей ЮЗАО, победителей и призеров городских соревнований», — отмечает пресс-служба организатора мероприятия — центра физической культуры и спорта ЮЗАО.

Район Черемушки представляли три семьи: Разумовы (категория 4-6 лет), Оливетские (категория 7-8 лет) и Янко (11-12 лет). По итогам соревнований семьи Оливетских и Янко не оставили никому шансов на победу и завоевали первые места в своих категориях, а семья Разумовых взяла бронзу. В общекомандном же зачете район Черемушки получил безоговорочное первое место. Черемушкинские семьи отметили, что фестиваль семейного спорта — это отличная возможность с пользой провести время со своими домочадцами.