«Надеюсь, не на усы»: уральский депутат поспорил с Газзаевым об исходе финала ЧМ

Ионин считает, что больше шансов выиграть в финале у сборной Хорватии, в то время как Газзаев ставит на Францию.

Уральский политик отметил, что не будет болеть ни за одну из команд, участвующих в финале, но с интересом посмотрит матч за третье место. Он назвал сборную Бельгии яркой, а команду Англии — молодой и перспективной.

В комментариях пользователи соцсети упражняются в остроумии по поводу спора. «На что поспорили? Надеюсь, не на усы», — пишет спортивный обозреватель Даниил Румянцев. «Хотел бы я на Ионина с усами посмотреть», — шутит блогер Ярослав Ширшиков.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Дмитрий Ионин предложил назвать стадион в подмосковном Видном в честь вратаря сборной России Игоря Акинфеева

Фото: личная страница Д. Ионина