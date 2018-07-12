Ещё
«Надеюсь, не на усы»: уральский депутат поспорил с Газзаевым об исходе финала ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Надеюсь, не на усы»: уральский депутат поспорил с Газзаевым об исходе финала ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин поспорил со своим коллегой Валерием Газзаевым, ранее известным в качестве футбольного тренера, об исходе чемпионата мира. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Ионин считает, что больше шансов выиграть в финале у сборной Хорватии, в то время как Газзаев ставит на Францию.
Уральский политик отметил, что не будет болеть ни за одну из команд, участвующих в финале, но с интересом посмотрит матч за третье место. Он назвал сборную Бельгии яркой, а команду Англии — молодой и перспективной.
В комментариях пользователи соцсети упражняются в остроумии по поводу спора. «На что поспорили? Надеюсь, не на усы», — пишет спортивный обозреватель Даниил Румянцев. «Хотел бы я на Ионина с усами посмотреть», — шутит блогер Ярослав Ширшиков.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Дмитрий Ионин предложил назвать стадион в подмосковном Видном в честь вратаря сборной России Игоря Акинфеева.
Фото: личная страница Д. Ионина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Хорвата Вукоевича выгнали из футбольной сборной за ролик «Слава Украине!» Британский болельщик пропал в России «Валенсия» интересуется российским защитником
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение