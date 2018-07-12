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«Зенит» хочет оформить трансфер хорватского хавбека до финала ЧМ-2018
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«Зенит» хочет оформить трансфер хорватского хавбека до финала ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Зенит» надеется в ближайшие дни оформить трансфер полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя.
Как утверждает TMW, питерский клуб хочет закрыть сделку до финала чемпионата мира-2018.
Отмечается, что 13 июля агент Баделя Алессандро Луччи проведет переговоры с руководством «Зенита».
По данным СМИ, «Зенит» готов предложить Баделю контракт на четыре сезона и зарплату в 3,5 миллиона евро в год.
Напомним, 29-летний Бадель после ухода из «Фиорентины» находится в статусе свободного агента.
На данный момент Бадель находится в расположении сборной Хорватии на чемпионате мира. Хавбек принял участие в трех матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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