Зимой около «Самара Арены» будут заливать каток

«Здесь есть место, есть освещение, есть аппаратура для того, чтобы включить музыку, есь помещения, где можно переодеться и организовать прокат. Эти возможности обязательно можно и нужно использовать», — отметил он.

Кроме того, планируется, что здесь разместится настоящий центр притяжения для велосипедистов.

"Чемпионат еще не закончился, а территория вокруг нового стадиона уже сложилась как место катания велосипедистов, сюда охотно едут и взрослые, и дети со всего города, я сам уже успел прокатиться здесь на велосипеде. Думаю, мы обязательно учтем это предпочтение горожан, и здесь будет организован пункт аренды велосипедом, место для их ремонта и другая необходимая инфраструктура", — рассказал Александр Фетисов

Для того чтобы горожане смогли беспрепятственно добираться до стадиона, прорабатывается вопрос транспортного обеспечения новой территории.