Ещё
Зимой около «Самара Арены» будут заливать каток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зимой около «Самара Арены» будут заливать каток 

Волга Ньюс 5 часов назад
«Здесь есть место, есть освещение, есть аппаратура для того, чтобы включить музыку, есь помещения, где можно переодеться и организовать прокат. Эти возможности обязательно можно и нужно использовать», — отметил он.
Кроме того, планируется, что здесь разместится настоящий центр притяжения для велосипедистов.
"Чемпионат еще не закончился, а территория вокруг нового стадиона уже сложилась как место катания велосипедистов, сюда охотно едут и взрослые, и дети со всего города, я сам уже успел прокатиться здесь на велосипеде. Думаю, мы обязательно учтем это предпочтение горожан, и здесь будет организован пункт аренды велосипедом, место для их ремонта и другая необходимая инфраструктура", — рассказал Александр Фетисов.
Для того чтобы горожане смогли беспрепятственно добираться до стадиона, прорабатывается вопрос транспортного обеспечения новой территории.
"Министерству транспорта и городскому департаменту даны соответствующие поручения, сейчас решатся организационные вопросы, но уже понятно, что будет действовать и новая трамвайная линия, и другие варианты. А автомобилисты смогут воспользоваться удобными парковками", — сообщил Александр Фетисов.
Волга Ньюс: последние новости
"Крылья Советов" проявляют интерес к защитнику "Беневенто" Жан-Клодe Биллонгу Английская сборная по футболу не стала тренироваться на "Самара Арене" Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение