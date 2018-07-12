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Скачущая Собчак прошлась матом по хорватам
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Скачущая Собчак прошлась матом по хорватам 

News.ru 5 часов назад
Известный актер Максим Виторган записал на видео свою супругу Ксению Собчак сразу после напряженного матча Англия — Хорватия. Телеведущая запечатлена в ночнушке. Она на эмоциях скачет по комнате и делится своими впечатлениями от игры футболистов.
Возбужденная зрелищным боем, Ксения периодически переходит на нецензурную лексику. «Там у них какие-то свои группировки на поле. Это просто то, что я поняла. Передали этому мяч — эти сразу два так встали, один так. Потом этот передал тому, эти сразу — ****! — и перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет. Понять логику этого совершенно невозможно. Уже подходит бить… Эти ****, ****, ****! И все уже построились рядами, редутами», — восстановила ход событий на поле Собчак.
Такая трактовка развеселила Виторгана, и, давясь смехом, он спросил у жены, есть ли у нее любимый игрок. «Да! Этот маленький, прекрасный Мездрич, Маздрич, ну я не помню, как его… Маленький, страшненький. Эти буйволы, лоси бегают… Я не понимаю, как они выживают среди них! — призналась Ксения. — И выиграли. Молодцы! Я вообще за труд. Терпение и труд все перетрут!»
Как сообщал сайт News.Ru, в среду, 11 июля, сборные Англии и Хорватии в Москве сразились за выход в финал. Победу одержали хорваты. Матч завершился со счётом 2:1.
Такой исход не устроил бывшего игрока сборной России Владислава Радимова. Мужа Татьяны Булановой настолько взбесила победа «шахматных», что он призвал всех бойкотировать последний матч. «Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал наш ЧМ… ну, какая Хорватия… сдавайте билеты…» — написал Радимов в своём Twitter.
Англия в матче за третье место встретится с Бельгией. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля.
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