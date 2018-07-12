Скачущая Собчак прошлась матом по хорватам

Известный актер Максим Виторган записал на видео свою супругу Ксению Собчак сразу после напряженного матча Англия — Хорватия. Телеведущая запечатлена в ночнушке. Она на эмоциях скачет по комнате и делится своими впечатлениями от игры футболистов.

Возбужденная зрелищным боем, Ксения периодически переходит на нецензурную лексику. «Там у них какие-то свои группировки на поле. Это просто то, что я поняла. Передали этому мяч — эти сразу два так встали, один так. Потом этот передал тому, эти сразу — ****! — и перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет. Понять логику этого совершенно невозможно. Уже подходит бить… Эти ****, ****, ****! И все уже построились рядами, редутами», — восстановила ход событий на поле Собчак.

Такая трактовка развеселила Виторгана, и, давясь смехом, он спросил у жены, есть ли у нее любимый игрок. «Да! Этот маленький, прекрасный Мездрич, Маздрич, ну я не помню, как его… Маленький, страшненький. Эти буйволы, лоси бегают… Я не понимаю, как они выживают среди них! — призналась Ксения. — И выиграли. Молодцы! Я вообще за труд. Терпение и труд все перетрут!»

Как сообщал сайт News.Ru, в среду, 11 июля, сборные Англии и Хорватии в Москве сразились за выход в финал. Победу одержали хорваты. Матч завершился со счётом 2:1.

Такой исход не устроил бывшего игрока сборной России Владислава Радимова . Мужа Татьяны Булановой настолько взбесила победа «шахматных», что он призвал всех бойкотировать последний матч. «Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал наш ЧМ… ну, какая Хорватия… сдавайте билеты…» — написал Радимов в своём Twitter.

Англия в матче за третье место встретится с Бельгией. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля.