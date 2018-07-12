Франция-Хорватия. Кто станет чемпионом мира по футболу

Планета узнала претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. За главный трофей будут бороться сборные Франции и Хорватии. У кого больше шансов поднять Кубок мира над головой, проанализировала «Вечерняя Москва».

История противостояний

Бэкграунд у хорватов в играх с французами, мягко говоря, удручающий. Между собой соперники сыграли пять раз. Сборная Франции одержала три победы при двух ничьих. Команды друг с другом не играли с 2011 года, когда в товарищеском матче были зафиксированы миролюбивые 0:0.

На чемпионатах мира соперники бились один раз. И не где-нибудь, а в полуфинале домашнего для сборной Франции мундиаля 1998 года. Тогда хозяева победили хорватов со счетом 2:1, а чуть позже стали чемпионами мира, переиграв в финале бразильцев. К слову, нынешний рулевой сборной Франции Дидье Дешам был в том золотом составе 1998 года. Он стал четвертым, кто выходил в финал главного футбольного турнира планеты и как игрок, и как тренер.

Победители определяются по многим качествам. Это и состав, и мудрость тренера. Но есть один фактор, который необходим в любом виде деятельности для достижения результата — это порог терпения. У меня есть выражение: «Лекарство от обиды и боли в разуме и силе воли». Так вот у хорватов порог терпения очень высок. И это один из первых факторов, который в финале может стать решающим. Но и у французов есть моменты, которые делают честь главному тренеру Дидье Дешаму. К примеру, в матче с бельгийцами в полуфинале удалось нейтрализовать Кевина Де Брюйне — главного конструктора атак команды. Это говорит о том, что Дешам умеет пользоваться слабыми сторонами и выключать из игры ключевых футболистов соперника.