В 2019 г. 95% средств на содержание «Самара Арены» может выделить федеральный бюджет

«Сразу после окончания чемпионата мира по футболу начнется процесс передачи стадиона в собственность Самарской области. Завершиться этот процесс должен уже к 1 января 2019 года. Однако на период адаптации стадиона к повседневному использованию федеральный бюджет будет оказывать финансовую поддержку на его эксплуатацию. Я был на казанском стадионе, ему уже пять лет и за это время он полностью вышел на самоокупаемость. Такие возможности есть и у „Самара Арены“, — отметил Александр Фетисов Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.