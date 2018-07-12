Строительство пассажирского порта в Завидово может начаться в следующем году

«У нас есть красивая идея — создание в „Завидово“ пассажирского речного порта. Сейчас мы проектируем порт, гавань, рассматриваем также возможность проведения железнодорожной ветки прямо до этого порта. Есть ряд непростых вопросов с землей, которые надо решить. Надеемся, что в следующем году строительство удастся начать», — заявил он.

Д. Окороков рассказал, что порт позиционируется как дублер, который бы взял на себя часть нагрузки Северного речного порта и стал бы отправной точкой путешествий по Волге.

"У нас много преимуществ по сравнению с Москвой. Например, когда вы идете из «Завидово», вы идете в обход шести шлюзов, которые стоят на канале имени Москвы. Это сильно упрощает путешествие", — отметил он.

Говоря о планах по развитию курорта в целом, Д. Окороков отметил, что компания работает над развитием инфраструктуры.

"В этом году мы в июле открываем гостиницу «Ямская». Работаем над проектом дороги, планируем построить пешеходный мост с одного берега реки Дойбица на другой, чтобы закольцевать прогулочную трассу и связать со строящимся жилым комплексом на другом берегу", — рассказал президент компании. Также, по его словам, в «Завидово» запланировано строительство круглогодичного крытого развлекательного комплекса с аквапарком и другими активностями.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объем инвестиций в развитие территории уже превысил 12 млрд руб. На территории ОЭЗ построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк.