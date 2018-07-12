Долг зовет: хорватские пожарные бросились на вызов, не дожидаясь решающего гола в ворота сборной России

Победа в матче с Россией обеспечила сборной Хорватии выход в полуфинал. За серией пенальти с замиранием сердца следили, наверное, все хорваты. Но звездами после матча стали не только футболисты, но и пожарные из Загреба. За считаные секунды до решающего пенальти Ивана Ракитича пожарные, которые смотрели матч сборной, по звуку сирены бросились на выезд. Видео с камеры в пожарной части стало вирусным в сети.

Источник: Independent

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

11 Июл 2018 в 5:42 PDT Пожарная часть Загреба поделилась в интернете видеозаписью с камеры наблюдения, где группа пожарных смотрит матч Россия — Хорватия. И вот наступает решающий момент, серия пенальти, от которой зависит исход матча. Иван Ракитич идет к мячу, и в этот момент в пожарной части звучит сирена. Не дожидаясь удара футболиста, пожарные вскакивают со своих мест, надевают форму и уезжают на вызов. Пользователей соцсетей поразила такая ответственность парней, которые ни на секунду не задержались у телевизора, чтобы досмотреть матч, а отправились спасать чью-то жизнь.

Правда, трое мужчин все же остаются в части и возвращаются к телевизору как раз в момент решающего гола. Через несколько секунд они уже радостно обнимаются, празднуя победу своей сборной.

Это видео пожарная часть опубликовала в социальных сетях, чтобы напомнить футбольным фанатам быть аккуратнее с пиротехникой, чтобы пожарные могли наслаждаться матчами, как и все остальные. Будем надеяться, что финал чемпионата мира эти ребята смогут посмотреть спокойно.