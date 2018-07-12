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Томас Хельвег: «Модрич — главный претендент на Золотой мяч ЧМ-2018»
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Томас Хельвег: «Модрич — главный претендент на Золотой мяч ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» и экс-защитник сборной Дании Томас Хельвег оценил шансы футболистов на приз лучшего игрока чемпионата мира.
— Модрич — главный претендентов на Золотой мяч чемпионата мира, — отметил Хельвег. — Прекрасно выступает за клуб и сборную. Он точно будет в итоговом списке кандидатов. Субашич и Ллорис? Тяжело сказать, оба хороши и сильны. Если выиграешь Кубок мира, многое меняется. Они — в финале и это впечатляет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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