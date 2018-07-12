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Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев о полуфинале чемпионата мира
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Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев о полуфинале чемпионата мира 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
— Макрон приехал поддержать Францию, Мэй не приехала поддержать Англию. Вот и результат.
Еще до начала мундиаля Тереза Мэй и многие ее коллеги-политики заявили о том, что планируют бойкотировать чемпионат мира и призвали своих граждан ни в коем случае не ехать на игры, пугая их небылицами о нашей стране. К разочарованию британцев, их затея полностью провалилась: все мировые СМИ отмечают прекрасный уровень организации футбольного праздника, а подданные Королевства, несмотря на все предостережения своих властей, все же поехали в Россию и испытали настоящий шок от осознания того, что их обманывают.
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