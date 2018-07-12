Чагин: сборная почувствовала, сколько людей за них переживают, и сделала чудо 

Российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин оценил выступление сборной России по футболу на чемпионате мира—2018, где они дошли до четвертьфинала.
«Каких только слов мы ни слышали о наших ребятах, но они собрались силой, духом, почувствовали, сколько людей, за них переживают и сделали чудо. Энергетика болельщиков передалась футболистам. Мы увидели, что футбол нужен России, и я уверен, что теперь начнётся стремительное развитие футбола в стране. Ожидал ли такого результата от сборной России? Нет. Видно было, что ребята бились, сражались. Было сложно оказывать сопротивление заслуженным командам. Но они молодцы, забыли о том, что такое «сборная Испании». Ребята играли с чистого листа и вызвали в стране подъём и положительные эмоции, которых нам не хватает. Кто выиграет ЧМ-2018? Хорватия — хорошая страна, и люди хорошие, но мне ближе Франция. Мы с ней очень связаны. У меня очень много друзей, партнёров оттуда. Конечно же, моя душа будет на их стороне. В матче за третье место, полагаю, удача будет на стороне бельгийцев. Политические высказывания? Пусть это будет на совести тех людей, которые этим занимаются. Пусть они это делают, но только вне футбольной аудитории», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.