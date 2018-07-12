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Телерейтинги. Рекорд полуфинала Евро-2008 Россия — Испания устоял
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Телерейтинги. Рекорд полуфинала Евро-2008 Россия — Испания устоял 

SovSport.Ru 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Разгром от «красной фурии» десятилетней давности по-прежнему остается самым рейтинговым футбольным матчем за последние 20 лет.
Российские болельщики внимательно следили за игрой сборной России на домашнем чемпионате мира. Как показывает исследование Mediascope, по рейтингу телетрансляций матчи против Испании (2:2, 4:3 по пен.) и Хорватии (2:2; 3:4 по пен.) опередили даже историческую встречу России с Голландией (3:1), принесшую нашей дружине бронзовые медали Евро-2008.
Правда, две первые строчки по-прежнему удерживают матчи Россия — Испания (0:4, тот же Евро-2008) и Япония — Россия (1:0, ЧМ-2002). Разгром от «красной фурии» наблюдала четверть взрослого населения страны (и 70% смотревших телевизор), а поражение от Японии — 21% (73,1%).
Откровенно говоря, удивительно, что в условиях домашнего чемпионата мира и сопровождающего его шума, да еще на волне патриотизма, что битвы с хорватами (рейтинг 20,2%, доля 63,6%) и испанцами (18,6%, 57,7%) показывают показатели ниже рекордных. Ведь кажется, что такого внимания к футболу в нашей стране еще не было. Но факт есть факт.
Два этих матча стали самыми рейтинговыми на текущем чемпионате мира.
Несмотря на то, что все кафе, бары и рестораны, где показывали футбол, во время матча с Хорватией были забиты до отказа, согласно опросу все того же Mediascope, там смотрели игру всего 5% телезрителей, тогда как 73% предпочли остаться дома, 7% поехали на дачу, а 6% — были в гостях.
ТЕЛЕРЕЙТИНГ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2018
ТЕЛЕКАНАЛ
ВРЕМЯ НАЧАЛА
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ
РЕЙТИНГ, %
ДОЛЯ, %
Россия — Хорватия
07.07  Первый
20:39  00:01  Испания — Россия
01.07  Россия 1  16:44  19:55  Россия — Египет
19.06  Россия 1  20:44  23:04  15,8%
47,4%
Россия — Саудовская Аравия
14.06  Первый
17:55  20:00  Уругвай — Россия
25.06  Первый
16:39  18:59  САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ МАТЧИ 20-ЛЕТИЯ
ТУРНИР
ТЕЛЕКАНАЛ
РЕЙТИНГ, %
ДОЛЯ, %
1. Евро-2008
Россия 1  26.06.08  Россия — Испания
2. ЧМ-2002
Первый
09.06.02  Япония — Россия
3. ЧМ-2018
Первый
07.07.18  Россия — Хорватия
4. ЧМ-2018
Россия 1  01.07.18  Испания — Россия
5. Евро-2008
Первый
21.06.08  Россия — Голландия
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