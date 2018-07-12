В Госдуме приняли извинения хорватского футболиста

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал извинения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за фразу «Слава Украине».

"Лучшее в данной ситуации — это искренне извиниться перед российскими болельщиками, что и сделал Вида. Для него это будет урок, и надеюсь, эпизод исчерпан", — цитирует Дегтярева «Спорт-Экспресс».

Также чиновник поздравил главного тренера сборной Хорватии Златко Далича с выходом национальной команды в финал чемпионата мира.

"Поздравляем Хорватию с выходом в финал. Возможно, на нашей земле впервые в истории чемпионатов мира по футболу славяне станут победителями. Это будет символично", — заключил Дегтярев.

В полуфинале чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Хорватии одержала победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале «шашечные» встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.

Ранее Вида на русском языке извинился перед россиянами за лозунг «Слава Украине».