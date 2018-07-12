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В Госдуме приняли извинения хорватского футболиста
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В Госдуме приняли извинения хорватского футболиста 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал извинения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за фразу «Слава Украине».
"Лучшее в данной ситуации — это искренне извиниться перед российскими болельщиками, что и сделал Вида. Для него это будет урок, и надеюсь, эпизод исчерпан", — цитирует Дегтярева «Спорт-Экспресс».
Также чиновник поздравил главного тренера сборной Хорватии Златко Далича с выходом национальной команды в финал чемпионата мира.
"Поздравляем Хорватию с выходом в финал. Возможно, на нашей земле впервые в истории чемпионатов мира по футболу славяне станут победителями. Это будет символично", — заключил Дегтярев.
В полуфинале чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Хорватии одержала победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале «шашечные» встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.
Ранее Вида на русском языке извинился перед россиянами за лозунг «Слава Украине».
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