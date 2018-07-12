Фотосессия с трофеем лучшему игроку матча ЧМ проходит на двухпалубном корабле

У болельщиков есть шанс сфотографироваться с трофеем, который вручается лучшему игроку каждого матча чемпионата мира — 2018, и посмотреть финал мундиаля на двухпалубном корабле, курсирующем по Москве-реке.

Официальный спонсор ЧМ-2018, бренд Bud Alcohol Free, организует конкурсы в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». В розыгрыше билеты на корабль, программа мероприятий на котором включает не только просмотры футбольных матчей на гигантском экране и фотосессии с трофеем, но и зажигательные вечеринки под сеты известного продюсера, диджея — DJ Tactics. Количество мест стремительно заканчивается.