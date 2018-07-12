Ещё
Фотосессия с трофеем лучшему игроку матча ЧМ проходит на двухпалубном корабле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотосессия с трофеем лучшему игроку матча ЧМ проходит на двухпалубном корабле 

Чемпионат.com 5 часов назад
У болельщиков есть шанс сфотографироваться с трофеем, который вручается лучшему игроку каждого матча чемпионата мира — 2018, и посмотреть финал мундиаля на двухпалубном корабле, курсирующем по Москве-реке.
Официальный спонсор ЧМ-2018, бренд Bud Alcohol Free, организует конкурсы в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». В розыгрыше билеты на корабль, программа мероприятий на котором включает не только просмотры футбольных матчей на гигантском экране и фотосессии с трофеем, но и зажигательные вечеринки под сеты известного продюсера, диджея — DJ Tactics. Количество мест стремительно заканчивается.
Трофей игроку матча получали такие футболисты, как Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев, Денис Черышев и другие.
Чемпионат.com: последние новости
Англия — Хорватия 2007, где сейчас эти футболисты ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы Стогниенко зачитал рэп про выступление сборной России на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение