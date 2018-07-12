Хавбек сборной Хорватии Бадель: «Не хотели доводить матч с Россией до пенальти»

Полузащитник итальянской «Фиорентины» и сборной Хорватии Милан Бадель рассказал, что его команда приложила максимум усилий в матче с Россией, чтобы победить в основное время. Он также отметил высокий уровень организации турнира.

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти (2:2, 4:3 по пенальти), а позднее вышла в финал чемпионата мира по футболу, обыграв в дополнительное время команду Англии (2:1).

«Мы и в предыдущем матче с Россией уже никаких пенальти не хотели. Но так вышло. Мы всеми силами пытались победить в основное время — не получилось. Потом старались забить победный мяч в экстра-таймах — снова не получилось. Вот и пришлось решать все по пенальти — к счастью, тут судьба нам благоволила.

Инфраструктура, организация и вообще все на ЧМ-2018 было на высочайшем уровне. Правда, не буду говорить, что меня удивил этот факт, поскольку я знаю, на что способны россияне.

В общем весь мундиаль организован на топ-уровне. Стадионы, условия размещения команд — все-все… Я могу сказать только хорошие слова о России и об этом чемпионате мира», — приводит слова Баделя.