Посольство РФ в ФРГ осудило попытки ряда германских СМИ очернить выступление России на ЧМ

БЕРЛИН, 12 июля. / ТАСС /. Посольство РФ в ФРГ осуждает попытки ряда германских СМИ очернить выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил в четверг пресс-атташе дипмиссии Денис Микерин.

"Упорные попытки весьма уважаемой «Зюддойче цайтунг» и ряда других германских СМИ очернить успешное выступление сборной России на домашнем ЧМ, изучая под микроскопом мифические следы от уколов или проводя химический анализ ваток с нашатырем, вызывают сожаление", — написал он в соцсети Facebook. По словам Микерина, «весь искусственный негатив отчаянно бросается в глаза». При этом он подчеркнул необходимость «детального анализа такого рода „сообщений“ на предмет распространения недобросовестной, бездоказательной информации».

"Отрадно, что сотни тысяч любителей футбола со всего мира, вопреки пропагандистской кампании, построенной на голословных обвинениях, все же побывали в России и смогли составить о нашей стране объективное впечатление", — добавил он, отметив, что красивый и справедливый футбол — «вне политики».