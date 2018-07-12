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Сычёв сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия
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Сычёв сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии, а также сделал прогноз на игру.
«Симпатизирую Франции и не скрываю этого. Думаю, победит Франция. Что касается зрелищности. Вы же видели, как те же хорваты играли на предыдущих этапах. Ставки на финал очень высоки, бросаться вперёд оголтело никто не будет. Прогнозирую тут один-два гола. Счёт? 1:0 — в пользу французов», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Матч Франция — Хорватия пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля.
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