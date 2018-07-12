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Дарио Шимич: Хорватия реально может победить Францию в финале ЧМ-2018
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Дарио Шимич: Хорватия реально может победить Францию в финале ЧМ-2018 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Смазанная вывеска финала. Колонка главного редактора
"Сборная Франции, возможно, показывает лучший футбол на чемпионате мира и является сильнейшей командой турнира. Но это футбол, у хорватской команды есть возможность победить. Я думаю, это действительно реально, но мы должны идти к этому шаг за шагом. Команды всегда отличаются, сложно сравнивать.
Наш коллектив был прекрасным, в 1998 году мы являлись дебютантом мирового первенства и представляли совсем молодую страну. Я думаю, это было бы сложнее для нынешней команды, к тому же ее путь на этом турнире был немного легче. Однако эта сборная тоже хороша, она в финале чемпионата мира, у них есть шанс выиграть титул", — приводит слова Шимича ТАСС.
Напомним, что в финале чемпионата мира, который пройдет в Москве 15 июля, Хорватия встретится с Францией, начало встречи в 21:00 (мск).
Кто станет чемпионом мира?
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