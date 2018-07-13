Легенда сборной Хорватии назвал преимущества команды в финале ЧМ-2018 

Легендарный хорватский футболист Дарио Шимич поделился мыслями перед финалом чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
За золотые медали мирового первенства сборная Хорватии поборется с Францией.
"Франция — очень сильная команда с отличными игроками, и, наверное, именно они показывают лучший футбол на нынешнем чемпионате мира. Хорватия же показала себя очень боевитым коллективом. Конечно, игрокам будет непросто после трех матчей подряд с дополнительным временем, но все-таки у нас опытная команда, в которой немало сильных футболистов", — заметил Шимич.
Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».
Ранее главный тренер сборной Хорватии рассказал о ключе к достижению успеха.