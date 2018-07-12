Дзюба сыграет вместе с Модричем 

Компания Electronic Arts Sports, выпускающая компьютерная игры, включила в символическую сборную ЧМ-2018 Марио Фернандеса, Артёма Дзюбу и Дениса Черышева. Также героями игры стали форварды других сборных.
Основной состав: датский голкипер Каспер Шмейхель, швед Андреас Гранквист, Йерри Мина из Колумбии, подданные британской короны Киран Триппьер и Харри Кейн, Иско из Испании, француз Нголо Канте, бразилец Филиппе Коутиньо, а также два бельгийца Эден Азар и Ромелу Лукаку. На скамейку запасных посадили игроков сборной России Марио Фернандеса, Дениса Черышева и Артёма Дзюбу, компанию им составили «трёхцветные» Рафаэль Варан, Килиан Мбаппе, «шашечные» Иван Ракитич и Марио Манджуич, уругваец Эдисон Кавани, английский «лев» Харри Магуайр, «синий самурай» Такаси Инуи, бельгиец Кевин де Боюйне и мексиканец Ирвинг Лосано. У вратарей на подхвате Гильермо Очоа (Мексика) и Уго Льорис (Франция).