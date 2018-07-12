«Валенсия» отказалась от трансфера футболиста сборной России

Испанская «Валенсия» отказалась от трансфера защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса , передает «Спорт-Экспресс».

"Валенсия" не будет покупать Фернандеса. Ее селекционеры все еще ведут поиски правого защитника, но более оборонительного плана. Команде нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку", — сообщает источник, близкий к руководству клуба.

Фернандес попал в сферу интересов испанского клуба после выступления на чемпионате мира — 2018. За сборную России футболист провел пять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА просит за Фернандеса больше €20 млн