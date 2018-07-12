Норвежскую компанию проверяют из-за возможных поставок минерала в Крым

МУРМАНСК, 12 июл — РИА Новости . Полицейская служба безопасности (ПСТ) Норвегии проверяет компанию Titana Kronos, которая могла в нарушение санкций поставлять минерал ильменит в Крым, сообщает телекомпания NRK.

"Полицейская служба безопасности проверяет, есть ли основания для возбуждения дела против компании Titana Kronos. Компания могла нарушить санкции, связанные с Россией", — сообщает телекомпания.

Власти подозревают, что компания поставляла в Крым минерал ильменит из провинции Рогаланд. Норвежский МИД предпочел проинформировать об этом факте прокуратуру , а та в свою очередь направила дело в полицейскую службу безопасности. Как сообщается в письме, которое NRK получила из МИДа Норвегии, компания проинформировала министерство, что экспорт ильменита в Крым прекращен.

В ПСТ отмечают, что пока ведется просто проверка, а не полноценное расследование.

Ильменит широко используется в Норвегии, прежде всего как красящее вещество. В Рогаланде находится крупное месторождение этого минерала.