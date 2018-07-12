Сычёв: перед ЧМ говорил, что мы выйдем из группы и сможем побороться с Испанией 

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира—2018 Хорватия — Англия (2:1) и оценил игру российской команды.
«Вы и сами всё видели. Англичане рано уверовали в победу. Не было ощущения, что у хорватов более классная команда. Эти команды сопоставимы по классу. Но надо отдать должное хорватам: после двух матчей по 120 минут и серий пенальти, так переломить игру… Что касается нашей сборной, я ожидал, что мы выйдем из группы. Не хочу сказать, что я какой-то предсказатель, но ещё перед турниром чётко говорил, что мы выйдем из группы и сможем побороться с Испанией. Так и случилось. Ну а матч с Хорватией — это лотерея. Футбольный бог сыграл не за нас. Но играли потрясающе, вера болельщиков творит чудеса. Сами видели, какая была запредельная самоотдача. Было видно, что ребята играют с горячим сердцем — и это самое дорогое. Посоветовал бы нашим ребятам ехать в Европу? Если есть заинтересованность, конечно, нужно ехать. Это даёт гораздо больше мастерства — по накалу, по уровню. Но каждый случай индивидуален. Уезжать и сидеть на скамейке, наверное, не стоит. В средние клубы ехать тоже можно: в АПЛ, например, уровень чемпионата такой, что каждая игра сродни матчу Лиги чемпионов. Удивительно, что Чорлука первым из РФПЛ вышел в финал чемпионата мира. Пока не поздравил, но сделаем это после его возвращения. «Локо» в новом сезоне будет непросто удержать первое место. Впереди Лига чемпионов, которую сильно заждались болельщики. Надеемся, всё сложится хорошо», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.