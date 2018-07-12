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Мутко вошел в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям
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Мутко вошел в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям 

Rambler News Service 4 часа назад
Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав Совета были включены министр науки и высшего образования Михаил Котюков, вице-премьер Виталий Мутко (в качестве заместителя председателя Совета) и председатель совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.
При этом из состава Совета были исключены журналист Максим Шевченко и бывший вице-премьер Александр Хлопонин.
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