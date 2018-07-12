СМИ: «Манчестер Юнайтед» возобновил переговоры по Бэйлу

По данным издания, 28-летний валлиец все еще рассматривается «красными дьяволами» в качестве приоритетного трансфера. «МЮ» готов предложить за форварда около 100 миллионов евро. Однако, как ранее заявлял агент Бэйла Джонатан Барнетт , игрок определится со своим будущим после разговора с новым главным тренером «сливочных» Хуленом Лопетеги. При этом сам Бэйл склоняется к тому, чтобы остаться в Королевском клубе из-за ухода Криштиану Роналду и бывшего тренера Зинедина Зидана

Напомним, что валлиец играет за «Реал» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.