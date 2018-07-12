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СМИ: «Манчестер Юнайтед» возобновил переговоры по Бэйлу
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» возобновил переговоры по Бэйлу 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
"Манчестер Юнайтед" вновь обратился к руководству "Реала" с предложением по трансферу нападающего Гарета Бэйла, сообщает Football Espana со ссылкой на Manchester Evening News.
По данным издания, 28-летний валлиец все еще рассматривается «красными дьяволами» в качестве приоритетного трансфера. «МЮ» готов предложить за форварда около 100 миллионов евро. Однако, как ранее заявлял агент Бэйла Джонатан Барнетт, игрок определится со своим будущим после разговора с новым главным тренером «сливочных» Хуленом Лопетеги. При этом сам Бэйл склоняется к тому, чтобы остаться в Королевском клубе из-за ухода Криштиану Роналду и бывшего тренера Зинедина Зидана.
Напомним, что валлиец играет за «Реал» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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