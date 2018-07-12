В Саратове проходит Универсиада среди студентов-аграриев

VII летняя Универсиада вузов министерства сельского хозяйства России проходит каждые два года, в этот раз принимает гостей Саратов. В программе соревнований восемь видов спорта: баскетбол, волейбол, дартс, греко-римская борьба, вольная борьба, пауэрлифтинг, летний полиатлон, легкая атлетика. Около 1600 студентов из 54 вузов страны приехали в Саратов побороться за призовые места.

Соревнования по пауэрлифтингу (силовое троеборье) уже несколько дней проходят в стенах аграрного университета. Несмотря на особенности этого вида спорта соревнуются не только юноши, но и девушки. У каждой команды свои особенности и ритуалы перед выходом на площадку. Кто-то громко кричит и подбадривает себя хлопками, кто-то молчит и пытается расслабиться перед выходом. Многие нюхают нашатырь.

«Когда волнуешься перед подходом, нюхаешь его, и сознание проясняется, чувствуешь себя увереннее», — признался кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу из Пермского аграрно-технологического университета Данила Фуражков.

Саратовский университета имени Вавилова уже не первый раз является площадкой для проведения всероссийских студенческих соревнований. Университет принимал у себя II летнюю Универсиаду в 2008 году и VI зимнюю Универсиаду в 2013 году. История Универсиады вузов минсельхоза начинается с 2004 года. Состязания проводятся в целях укрепления здоровья студентов и поддержания здорового образа жизни.