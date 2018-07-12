Ещё
В Саратове проходит Универсиада среди студентов-аграриев
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове проходит Универсиада среди студентов-аграриев 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
VII летняя Универсиада вузов министерства сельского хозяйства России проходит каждые два года, в этот раз принимает гостей Саратов. В программе соревнований восемь видов спорта: баскетбол, волейбол, дартс, греко-римская борьба, вольная борьба, пауэрлифтинг, летний полиатлон, легкая атлетика. Около 1600 студентов из 54 вузов страны приехали в Саратов побороться за призовые места.
Соревнования по пауэрлифтингу (силовое троеборье) уже несколько дней проходят в стенах аграрного университета. Несмотря на особенности этого вида спорта соревнуются не только юноши, но и девушки. У каждой команды свои особенности и ритуалы перед выходом на площадку. Кто-то громко кричит и подбадривает себя хлопками, кто-то молчит и пытается расслабиться перед выходом. Многие нюхают нашатырь.
«Когда волнуешься перед подходом, нюхаешь его, и сознание проясняется, чувствуешь себя увереннее», — признался кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу из Пермского аграрно-технологического университета Данила Фуражков.
Саратовский университета имени Вавилова уже не первый раз является площадкой для проведения всероссийских студенческих соревнований. Университет принимал у себя II летнюю Универсиаду в 2008 году и VI зимнюю Универсиаду в 2013 году. История Универсиады вузов минсельхоза начинается с 2004 года. Состязания проводятся в целях укрепления здоровья студентов и поддержания здорового образа жизни.
САРАТОВ24: последние новости
Сборная России выбыла с чемпионата мира по футболу 22 октября может стать Днем российского футбола Илья Леонтьев: Про больные запросы и «кривые ноги»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ105
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение