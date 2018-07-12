Черчесов: после поражения от Катара кому-то бутылкой чуть голову не разбил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о самом жёстком разговоре с футболистами своей команды.

«Самого себя тяжело видеть со стороны, но потом тренерский штаб мне рассказывал, что весь Катар слышал, как я чуть раздевалку не разнёс, когда мы проиграли там 1:2. За всё время это было один раз, когда, по-моему, реально кому-то бутылкой чуть голову не разбил. Это был тот случай, когда мы начали возвращаться к тому, откуда я их вытягивал. Для меня это был момент истины. Если бы я это просто проглотил, наверное, на этом бы мы и закончили», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 1».