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Черчесов: после поражения от Катара кому-то бутылкой чуть голову не разбил
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Черчесов: после поражения от Катара кому-то бутылкой чуть голову не разбил 

Чемпионат.com 4 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о самом жёстком разговоре с футболистами своей команды.
«Самого себя тяжело видеть со стороны, но потом тренерский штаб мне рассказывал, что весь Катар слышал, как я чуть раздевалку не разнёс, когда мы проиграли там 1:2. За всё время это было один раз, когда, по-моему, реально кому-то бутылкой чуть голову не разбил. Это был тот случай, когда мы начали возвращаться к тому, откуда я их вытягивал. Для меня это был момент истины. Если бы я это просто проглотил, наверное, на этом бы мы и закончили», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 1».
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