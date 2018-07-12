Станислав Черчесов о нападающем ФК «Краснодар»: «дайте Смолову время»

Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов дал большое интервью изданию «Спортс-Экспресс». В разговоре с журналистом он признался, что 2 месяца не смотрел и не читал ничего, что связано с новостями о спорте. Поэтому даже о знаменитой акции «усы надежды» узнал на очередной пресс-конференции.

Станислав Саламович поделился, как готовил команду к важному турниру, какие выводы были сделаны из неудачного выступления на Кубке Конфедераций и как ему удалось вернуть в сборную Сергея Игнашевича . Конечно, Черчесова попросили прокомментировать эпизод с Федором Смоловым : после незабитого пенальти в матче с хорватами в 1/4 финал ЧМ-2018 нападающий ФК «Краснодар» стал главным антигероем в глазах российских болельщиков.

— Сейчас главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие. Год назад Дзюба сам уехал с Кубка конфедераций, а сейчас он играл и забивал. Тренерский штаб у сборной остался тот же, а изменился сам футболист, который посмотрел на ситуацию по-другому и принес реальную пользу сборной. Так же и со Смоловым — дайте ему разобраться в себе. После игры с Хорватией не разговаривал на тему пенальти ни с ним, ни с Марио. В этом не было никакого смысла. Разговоры возможны, когда все уляжется. Исполняя пенальти, он принял такое решение, и этого уже не изменить, — сказал Черчесов.

Напомним, сборная России проиграла Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти.