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Станислав Черчесов о нападающем ФК «Краснодар»: «дайте Смолову время»
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Станислав Черчесов о нападающем ФК «Краснодар»: «дайте Смолову время» 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов дал большое интервью изданию «Спортс-Экспресс». В разговоре с журналистом он признался, что 2 месяца не смотрел и не читал ничего, что связано с новостями о спорте. Поэтому даже о знаменитой акции «усы надежды» узнал на очередной пресс-конференции.
Станислав Саламович поделился, как готовил команду к важному турниру, какие выводы были сделаны из неудачного выступления на Кубке Конфедераций и как ему удалось вернуть в сборную Сергея Игнашевича. Конечно, Черчесова попросили прокомментировать эпизод с Федором Смоловым: после незабитого пенальти в матче с хорватами в 1/4 финал ЧМ-2018 нападающий ФК «Краснодар» стал главным антигероем в глазах российских болельщиков.
— Сейчас главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие. Год назад Дзюба сам уехал с Кубка конфедераций, а сейчас он играл и забивал. Тренерский штаб у сборной остался тот же, а изменился сам футболист, который посмотрел на ситуацию по-другому и принес реальную пользу сборной. Так же и со Смоловым — дайте ему разобраться в себе. После игры с Хорватией не разговаривал на тему пенальти ни с ним, ни с Марио. В этом не было никакого смысла. Разговоры возможны, когда все уляжется. Исполняя пенальти, он принял такое решение, и этого уже не изменить, — сказал Черчесов.
Напомним, сборная России проиграла Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти.
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