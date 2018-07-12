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Помним и ждём 

Советский спорт 4 часа назад
Завтра, 13 июля, на тренировочном поле стадиона «Кубань», стартуют финальные соревнования Всекубанского турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края младшей возрастной группы.
С 13 по 15 июля 2018 года в Краснодаре по адресу: ул. Железнодорожная, 49 состоятся финальные соревнования младшей возрастной группы Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Торжественное открытий соревнований произойдёт 13 июля 16:30. 13 и 14 июля на тренировочном поле стадиона «Кубань» пройдут групповые игры соревнований.
15 июля впервые в истории проведения турнира финальные стыковые игры состоятся на центральном стадионе «Кубань», церемония награждения призёров состоится в 11:00.
В соревнованиях примут участие 60 спортсменов из шести муниципальных образований региона, которые стали победителями зональных соревнованиях.
Команда-победитель турнира примет участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», которые будут проходить с 4 по 12 августа в Смоленске.
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