Льорис: «Не важно, атакуешь ты или обороняешься, главное — результат»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис ответил на критику бельгийцев после матча 1/2 финала ЧМ-2018. Подопечные Дидье Дешама выиграли (1:0) и в конце встречи оборонялись большими силами, сделав ставку на оборону и контратаки.

«Сборная Бельгии также глубоко оборонялась. У них был очень быстрый игрок, и чтобы хорошо защищаться, нужно играть глубоко. У нас был план на игру, которого мы придерживались.

В футболе есть не только одна тактика, я хорошо это знаю, потому что играю за «Тоттенхэм», команда, которая атакует. Но в конечном итоге самое главное в футболе — это результат», — цитирует Льориса Nice-Matin.

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018 где сыграет против Хорватии. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.