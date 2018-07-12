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Льорис: «Не важно, атакуешь ты или обороняешься, главное — результат»
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Льорис: «Не важно, атакуешь ты или обороняешься, главное — результат» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Вратарь сборной Франции Уго Льорис ответил на критику бельгийцев после матча 1/2 финала ЧМ-2018. Подопечные Дидье Дешама выиграли (1:0) и в конце встречи оборонялись большими силами, сделав ставку на оборону и контратаки.
«Сборная Бельгии также глубоко оборонялась. У них был очень быстрый игрок, и чтобы хорошо защищаться, нужно играть глубоко. У нас был план на игру, которого мы придерживались.
В футболе есть не только одна тактика, я хорошо это знаю, потому что играю за «Тоттенхэм», команда, которая атакует. Но в конечном итоге самое главное в футболе — это результат», — цитирует Льориса Nice-Matin.
Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018 где сыграет против Хорватии. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
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