Богатыри посетили Екатеринбург

В Академии РМК состоялся V этап чемпионата России по силовому экстриму. 8 июля спортсмены из Санкт-Петербурга, Симферополя, Кузнецка, Москвы, Омска, Красноярска и других российских городов выполнили нестандартные силовые упражнения.

Все участники прошли через пять состязаний: обороты покрышки весом 300 кг, подъем гантелей весом 80, 90, 100 и 110 кг, подъем бревна весом в 155 кг, перекидывание камней весом в 205 килограммов через планку. В завершение состязаний богатыри тянули автомобиль весом в 1,5 тонны.

За каждое из выполненных заданий спортсменам присуждались баллы. Лидером стал омич Евгений Марков , который уже несколько раз завоевывал титул «Самый сильный человек в России» — он набрал 48 баллов. Второе место занял Петр Мартыненко из Абакана (Республика Хакасия), заработавший 43 очка.

Фото: Сергей Логинов\66.RU Силачи поднимали гири, покрышки и сдвинули автомобиль