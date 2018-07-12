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Богатыри посетили Екатеринбург
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Богатыри посетили Екатеринбург 

Overtime.life 4 часа назад
Фото: Overtime.life
В Академии РМК состоялся V этап чемпионата России по силовому экстриму. 8 июля спортсмены из Санкт-Петербурга, Симферополя, Кузнецка, Москвы, Омска, Красноярска и других российских городов выполнили нестандартные силовые упражнения.
Все участники прошли через пять состязаний: обороты покрышки весом 300 кг, подъем гантелей весом 80, 90, 100 и 110 кг, подъем бревна весом в 155 кг, перекидывание камней весом в 205 килограммов через планку. В завершение состязаний богатыри тянули автомобиль весом в 1,5 тонны.
За каждое из выполненных заданий спортсменам присуждались баллы. Лидером стал омич Евгений Марков, который уже несколько раз завоевывал титул «Самый сильный человек в России» — он набрал 48 баллов. Второе место занял Петр Мартыненко из Абакана (Республика Хакасия), заработавший 43 очка.
Фото: Сергей Логинов\66.RU  Силачи поднимали гири, покрышки и сдвинули автомобиль
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