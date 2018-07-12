Капитан настроен на победу. Максим Иванов свободное время посвящает футбольным тренировкам 

Для работников метро важно вести здоровый образ жизни. Многие из них для этого выбирают спорт. Мы расспросили главного специалиста контрольно-аналитического отдела Центра контроля хозяйственной деятельности и закупочных цен и по совместительству капитана футбольной команды электродепо «Измайлово» Максима Иванова о том, как ему удается совместить спорт и работу.
— Расскажите сначала о вашей работе.
— Наш отдел контролирует расход материальных ценностей: запчастей и комплектующих в разных подразделениях. Мы следим, насколько правильно они расходуются, соответствует ли расход нормам и реальной необходимости.
— В свободное время чем занимаетесь?
— Многие у нас стараются заниматься спортом. У нас вообще развит спортивный дух. Я — центральный защитник и капитан футбольной команды депо «Измайлово», в котором раньше работал мастером участка подготовки и уборки.
— Часто играете в футбол?
— У нас все как в большом спорте — 2 дивизиона по 10 команд, у каждой своя форма. Мы проводим чемпионаты и кубки. Есть у нас свои лидеры и аутсайдеры. Среди лучших как раз наша команда, хороши сборные депо «Свиблово» и «Планерное», электромеханической службы. Эти команды всегда занимают первые места. Бывают и принципиальные соперники. К примеру, со сборной «Планерное», которая много лет является лидером, у нас особенно тяжелые игры проходят. Но мы, вдохновленные успехами сборной России, сдаваться не собираемся!