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Капитан настроен на победу. Максим Иванов свободное время посвящает футбольным тренировкам
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Капитан настроен на победу. Максим Иванов свободное время посвящает футбольным тренировкам 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Для работников метро важно вести здоровый образ жизни. Многие из них для этого выбирают спорт. Мы расспросили главного специалиста контрольно-аналитического отдела Центра контроля хозяйственной деятельности и закупочных цен и по совместительству капитана футбольной команды электродепо «Измайлово» Максима Иванова о том, как ему удается совместить спорт и работу.
— Расскажите сначала о вашей работе.
— Наш отдел контролирует расход материальных ценностей: запчастей и комплектующих в разных подразделениях. Мы следим, насколько правильно они расходуются, соответствует ли расход нормам и реальной необходимости.
— В свободное время чем занимаетесь?
— Многие у нас стараются заниматься спортом. У нас вообще развит спортивный дух. Я — центральный защитник и капитан футбольной команды депо «Измайлово», в котором раньше работал мастером участка подготовки и уборки.
— Часто играете в футбол?
— У нас все как в большом спорте — 2 дивизиона по 10 команд, у каждой своя форма. Мы проводим чемпионаты и кубки. Есть у нас свои лидеры и аутсайдеры. Среди лучших как раз наша команда, хороши сборные депо «Свиблово» и «Планерное», электромеханической службы. Эти команды всегда занимают первые места. Бывают и принципиальные соперники. К примеру, со сборной «Планерное», которая много лет является лидером, у нас особенно тяжелые игры проходят. Но мы, вдохновленные успехами сборной России, сдаваться не собираемся!
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