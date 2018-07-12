Юрий Шахмурадов: система отбора в женскую сборную России нуждается в ужесточении 

Система отбора в сборную команду России по вольной борьбе нуждается в реформе. К такому мнению главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов пришел на основе анализа участия женской сборной России в международных турнирах в Монголии, Китае и Канаде. Об итогах прошедших соревнований и планируемых изменениях Юрий Шахмурадов рассказал WRESTRUS.RU.
— После чемпионата Европы женская сборная России приняла участие в ряде международных турниров, которые в очередной раз доказали, что поднять нас на новый уровень могут только соревнования — отметил Юрий Шахмурадов. — Именно на таких конкурентных турнирах наши лидеры понимают, что у них нет особого преимущества перед соперницами. Почти все турниры проходили по круговой системе из-за небольшого количества участников. Но такой формат соревнований оказался очень полезным, так как позволил провести по несколько поединков. Однако, некоторые наши лидеры после чемпионата Европы, с которого прошло уже почти два месяца, в соревнованиях до сих пор не участвовали. Я говорю о Екатерине Букиной, Инне Тражуковой, Анастасии Братчиковой. Спортсменки и их личные тренеры ссылаются на травмы, приносят справки. Но у меня сложилось впечатление, что они просто берегут себя. Они чувствуют себя лидерами, и это дает им право думать, что мы никуда от них не денемся. Поэтому они игнорируют необходимое количество соревнований в период подготовки к чемпионату мира. Личные тренеры спортсменок оберегают их, надеясь на то что они выиграют чемпионат России и этого будет достаточно для успешной борьбы на чемпионате мира. Складывается впечатление, что для них важно просто попасть на чемпионат, а там как сложится.
— У нас много проблем в весовых категориях до 72 и 76 кг. Татьяна Колесникова, которую мы считали лидером этого веса хорошо поборолась на международном турнире в Монголии, но была совершенно не готова к турниру в Канаде. Что происходит сейчас с Екатериной Букиной я даже не представляю. В этом году она провела очень мало соревновательных поединков. В то время как конкуренция в тяжелом весе сейчас одна из самых напряженных. Как она собирается бороться на чемпионате мира мне непонятно.
— В связи со всем вышесказанным считаю, что необходимо изменить систему отбора в состав сборной России. Нам нужно использовать международный опыт. В таких странах как Япония, США, Китай, Монголия и других, национальный чемпионат не является ключевым этапом отбора. После этого старта проводится дополнительный турнир для формирования команды, в котором лидеры проводят поединки по круговой системе и лучший едет на чемпионат мира. Подобную систему надо внедрить и в нашей борьбе в первую очередь из-за отсутствия серьезной конкуренции. Мы предлагаем на втором этапе подготовки во время тренировочного сбора с 15 по 30 сентября на «Озере Круглом» в первую неделю провести такой отбор. Для участия в нем на основании рейтинга, в котором учитываются результаты спортсменок на международных турнирах, начиная с Гран-при "Иван Ярыгин" и чемпионате России, будут сформированы группы по 4 спортсменки в каждом весе. Они проведут между собой поединки по круговой системе, и лучшая из них войдет в состав сборной России. Отдельно нужно отметить, что от чемпионата России никто не освобождается, так как его результаты учитываются при составлении рейтинга. Это должно позволить спортсменкам почувствовать ответственность. Систему отбора необходимо ужесточить, так как победа на чемпионате России не является достаточно убедительным доказательством лидерства той или иной спортсменок.