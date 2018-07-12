Никитин: ЧМ по футболу стал мощным импульсом для развития Нижегородской области

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Чемпионат мира по футболу стал мощным импульсом для культурного, социального и экономического развития Нижегородской области. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала.

"Для Нижегородской области чемпионат мира по футболу стал мощнейшим импульсом не только для спортивного, но и культурного, социального и экономического развития. Программа подготовки региона к чемпионату — одна из самых масштабных в России: порядка 60 объектов и 130 мероприятий. Общая сумма финансирования подготовки — 68,5 млрд рублей. Были построены: стадион «Нижний Новгород» на 45 тысяч зрителей, две базы команд и три тренировочные площадки, новый терминал аэропорта, станция метро, реконструирован железнодорожный вокзал, закуплены новые автобусы и вагоны метро, проведено благоустройство ряда ключевых общественных пространств", — рассказал Никитин.

"Все это — нижегородское материальное наследие чемпионата. Есть еще и нематериальное наследие — впечатления гостей города и жителей Нижнего Новгорода от атмосферы праздника. Я много общался с иностранными гостями, у них прекрасные ощущения, очень много отзывов о красоте города и высоком уровне гостеприимства, [у них] есть желание вернуться сюда уже в качестве туристов", — заключил собеседник ТАСС.

Всего за время чемпионата Нижний Новгород посетило около 150 тыс. иностранных гостей, общее количество туристов превысило 350 тыс. человек.

Чемпионат завершится 15 июля.