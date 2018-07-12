Ещё
Андрей Каряка: Модрич просто гениален
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Каряка: Модрич просто гениален 

Советский спорт 3 часа назад
«Лука Модрич просто гениален, думаю, он лучший на этом чемпионате, — сказал Каряка. — Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе проводит сумасшедший чемпионат мира, за ним очень интересно наблюдать. Из вратарей Игоря Акинфеева отмечу, все-таки и с пенальти выручал, и в играх, провел хороший сезон. Тот же вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич две серии пенальти выиграл», — приводит слова Каряки ТАСС.
Финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится 15 июля в Москве, начало в 18:00 (мск).
Кто станет чемпионом мира?
Советский спорт: последние новости
Владислав Радимов: Ну какая нахрен Хорватия в финале. Сдавайте билеты "Ростов" объявил о переходе шведского защитника (фото) Георгиос Барцокас: У Боста большая мотивация доказать, что он может выступать на самом высоком уровне
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ103
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ341
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение