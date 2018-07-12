Андрей Каряка: Модрич просто гениален 

«Лука Модрич просто гениален, думаю, он лучший на этом чемпионате, — сказал Каряка. — Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе проводит сумасшедший чемпионат мира, за ним очень интересно наблюдать. Из вратарей Игоря Акинфеева отмечу, все-таки и с пенальти выручал, и в играх, провел хороший сезон. Тот же вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич две серии пенальти выиграл», — приводит слова Каряки ТАСС.
Финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится 15 июля в Москве, начало в 18:00 (мск).
Кто станет чемпионом мира?