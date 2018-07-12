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ФИФА высоко оценивает организацию безопасности на ЧМ в Москве
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ФИФА высоко оценивает организацию безопасности на ЧМ в Москве 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) высоко оценивает уровень организации безопасности в Москве во время чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"Москва традиционно уделяет безопасности самое серьезное внимание. Оценка безопасности со стороны ФИФА более чем отличная. [ФИФА] очень понравилась система наблюдения в целом в городе", — сказал Гуляев.
Ранее Гуляев заявил, что во время мирового первенства столицу России посетило более 3 млн туристов.
В Москве прошли 11 матчей чемпионата мира. Также московский стадион «Лужники» примет финальную игру турнира Франция — Хорватия 15 июля.
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