ФИФА высоко оценивает организацию безопасности на ЧМ в Москве

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Международная федерация футбола (ФИФА) высоко оценивает уровень организации безопасности в Москве во время чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев

"Москва традиционно уделяет безопасности самое серьезное внимание. Оценка безопасности со стороны ФИФА более чем отличная. [ФИФА] очень понравилась система наблюдения в целом в городе", — сказал Гуляев.

Ранее Гуляев заявил, что во время мирового первенства столицу России посетило более 3 млн туристов.

В Москве прошли 11 матчей чемпионата мира. Также московский стадион «Лужники» примет финальную игру турнира Франция — Хорватия 15 июля.