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В роддоме на Сосновой улице пройдет встреча с врачами женской консультации
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В роддоме на Сосновой улице пройдет встреча с врачами женской консультации 

Управа района Щукино 4 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В роддоме ГКБ №52 на Сосновой улице пройдет встреча с врачами женской консультации, которые расскажут о лечении бесплодия, в том числе методом ЭКО.
— Будут разбираться вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий: ЭКО по полису ОМС, показания, отбор пациентов. Лекцию прочитает заведующий женской консультацией (филиал 2), врач акушер-гинеколог Евгений Дубнер, — сообщили в пресс-службе горбольницы №52.
Мероприятие состоится 13 июля, начало в 14.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (499) 190-52-71. Адрес роддома ГКБ №52: улица Сосновая, дом 11. (ео)
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