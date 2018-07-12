В роддоме на Сосновой улице пройдет встреча с врачами женской консультации

В роддоме ГКБ №52 на Сосновой улице пройдет встреча с врачами женской консультации, которые расскажут о лечении бесплодия, в том числе методом ЭКО.

— Будут разбираться вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий: ЭКО по полису ОМС, показания, отбор пациентов. Лекцию прочитает заведующий женской консультацией (филиал 2), врач акушер-гинеколог Евгений Дубнер, — сообщили в пресс-службе горбольницы №52.

Мероприятие состоится 13 июля, начало в 14.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (499) 190-52-71. Адрес роддома ГКБ №52: улица Сосновая, дом 11. (ео)