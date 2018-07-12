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Бедный Бекхэм! Как и где Дэвид смотрел полуфинал ЧМ?
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Бедный Бекхэм! Как и где Дэвид смотрел полуфинал ЧМ? 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Дэвид Бекхэм (43) играл за клубы «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан», «Пари Сен-Жермен», а также был капитаном сборной Англии. А недавно Дэвид основал собственный футбольный клуб «Майами», который будет выступать в американской лиге MLS.
И, конечно, Дэвид не пропускает матчи своей сборной в рамках Чемпионата мира по футболу. Перед прошлой игрой Англия-Швеция он даже поспорил со Златаном Ибрагимовичем (36) (нападающий шведов). «Если Швеция выиграет, я лично отведу тебя в IKEA и куплю всё, чего ты захочешь для своего нового особняка в Лос-Анджелесе. Но после победы Англии над Швецией хочу, чтобы ты пришёл на матч английской сборной на стадионе „Уэмбли“ в её футболке и насладился фиш-энд-чипс в перерыве», — заявил бывший футболист.
А перед полуфиналом Дэвид устроил целую вечеринку-просмотр. Правда, вчера команда Бекхэма проиграла. В своих Stories бывший футболист выставил видео, на котором летят самолеты, составляя в небе слова It's Coming Home («Они возвращаются домой»).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bednyj-bekhem-kak-i-gde-devid-smotrel-polufinal-chm/
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