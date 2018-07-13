Бекхэм гордится выступлением сборной Англии на ЧМ-2018

"Чувствую опустошение, теперь я точно знаю, каково это — наблюдать за командой в качестве болельщика, а не игрока. Парни заставили нас гордиться, нам есть чему восхищаться. Полуфинал мундиаля — это невероятно. Никогда не переставайте верить, потому что эта страна пережила замечательные пять недель. Мы можем гордиться", — написал Бекхэм в своем инстаграме

Сборная Англии, впервые с 1990 года пробилась в 1/2 финала чемпионата мира, однако не смогла одолеть команду Хорватии.

Ранее сообщалось, что трое лидеров сборной Англии могут не сыграть против Бельгии.