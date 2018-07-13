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Бекхэм: сборная Англии заставила нас гордиться собой
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Бекхэм: сборная Англии заставила нас гордиться собой 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поделился мнением о выступлении национальной команды на ЧМ-2018.
«Я опустошён. Теперь я действительно знаю, что значит наблюдать за командой, будучи болельщиком, а не игроком. Парни заставили нас годиться собой и это здорово. Полуфинал чемпионата мира — это невероятно. У нас есть много молодых игроков, побеждавших на значимых молодёжных турнирах, так что у этого поколения яркое будушее, как и у последующих 10 лет. Никогда не переставайте верить, потому что страна на протяжении пяти замечательных недель наблюдала за игрой парней. Мы можем гордиться Англией», — написал Бекхэм.
Фото доступно на официальной странице Дэвида Бекхэма в социальной сети «Инстаграм».
На мировом первенстве в России сборная Англии дошла до полуфинала, где уступила национальной команде Хорватии (1:2).
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