День футбола провели в центре соцобслуживания «Выхино» 

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» один день был посвящен проходящему в России чемпионату мира по футболу.
Младшие дети на занятиях сделали поделку из пластилина — талисман чемпионата — волка Забиваку. Символ ЧМ — 2018 получился ярким и интересным. Все ребята остались довольными своими поделками. Сейчас почти половина жителей Земли интересуется футболом, а каждый пятый играет в эту игру.
Дети играют в футбол во дворе своего дома, на спортивной площадке. Но сегодня им выдалась возможность пробить пенальти голкиперу ОСРДИ — инструктору АФК В. Лисенкову. По словам участников, он держал оборону в лучших традициях голкипера сборной команды России Игоря Акинфеева. (вт)