День футбола провели в центре соцобслуживания «Выхино»

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» один день был посвящен проходящему в России чемпионату мира по футболу.

Младшие дети на занятиях сделали поделку из пластилина — талисман чемпионата — волка Забиваку. Символ ЧМ — 2018 получился ярким и интересным. Все ребята остались довольными своими поделками. Сейчас почти половина жителей Земли интересуется футболом, а каждый пятый играет в эту игру.