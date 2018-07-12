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Петербуржец, жаловавшийся на граффити с Черчесовым, недоволен новым портретом
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Петербуржец, жаловавшийся на граффити с Черчесовым, недоволен новым портретом 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Житель Санкт-Петербурга, пожаловавшийся властям города на граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова и строчкой из песни группировки «Ленинград» — «Ты просто космос, Стас» на трансформаторной подстанции, вновь обратился к районной администрации. Первый рисунок был испорчен вандалами, на его месте вновь был нарисован портрет специалиста.
"Еще и новое фото коряво перерисовали… Ранее фасад сооружения был окрашен в желтый цвет… Необходимо восстановить проектный облик фасада", — говорится в обращении жителя к районной администрации на портале «Наш Санкт-Петербург».
В новой версии граффити Черчесов изображен во время исполнения воинского приветствия — он «отдал честь» Артему Дзюбе после гола последнего в ворота Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018.
Сборная России на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). Решающий матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).
Россия — Хорватия
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