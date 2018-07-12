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Ямальские каменщики сразятся в Ноябрьске. Выберут лучшую бригаду
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Ямальские каменщики сразятся в Ноябрьске. Выберут лучшую бригаду 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске с 19 по 21 июля в рамках проекта «Славим человека труда!» состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер Ямала — 2018» в номинации «Лучший каменщик».
Базовой организацией в проведении конкурса выступает ООО «Риэлт-Аляска». Мероприятие организуют под эгидой окружного департамента строительства и жилищной политики совместно с некоммерческим партнёрством «Союз строителей ЯНАО». Участниками профсостязания станут шесть бригад — по три человек каждая.
По традиции соревнование пройдет в два этапа: сначала участники покажут теоретические знания, затем — сложное производственное задание. Практическую часть состязания планируют провести на строительной площадке предприятия общественного питания с офисными помещениями.
По информации Союза строителей Ямала, бригадам, занявшим первое, второе и третье места, выплатят денежные поощрения. Остальным участникам — памятные подарки и сувениры.
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