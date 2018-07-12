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«Алроса» назвала крупный алмаз в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина
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«Алроса» назвала крупный алмаз в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Главный региональный
«Алроса» подвела итоги конкурса на лучшие «футбольные» названия для двух крупных алмазов, передает ТАСС. Один из камней массой 69,7 карата будет назван в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина, а второй, весящий 76,53 карата, получит название «Блестящий момент».
Всего за 10 дней в конкурсе на выбор названий для алмазов приняли участие более 550 человек.
В алмазодобывающей компании отметили, что помимо чисто футбольных были и юмористические варианты. Например, камень предлагали назвать в честь слез или других эмоций, продемонстрированных тем или иным игроком после гола или досадной ошибки. Не обошлось и без «Кокошника», добавили в «Алросе».
Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он изображен на официальном плакате чемпионата мира по футболу. В Госдуму внесен законопроект об учреждении Дня российского футбола 22 октября — в день рождения Льва Яшина.
Двое победителей конкурса получат билет на финальный матч чемпионата. Он пройдет в «Лужниках» 15 июля между сборными Хорватии и Франции.
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