«Алроса» назвала крупный алмаз в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина

«Алроса» подвела итоги конкурса на лучшие «футбольные» названия для двух крупных алмазов, передает ТАСС . Один из камней массой 69,7 карата будет назван в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина , а второй, весящий 76,53 карата, получит название «Блестящий момент».

Всего за 10 дней в конкурсе на выбор названий для алмазов приняли участие более 550 человек.

В алмазодобывающей компании отметили, что помимо чисто футбольных были и юмористические варианты. Например, камень предлагали назвать в честь слез или других эмоций, продемонстрированных тем или иным игроком после гола или досадной ошибки. Не обошлось и без «Кокошника», добавили в «Алросе».

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он изображен на официальном плакате чемпионата мира по футболу. В Госдуму внесен законопроект об учреждении Дня российского футбола 22 октября — в день рождения Льва Яшина.

Двое победителей конкурса получат билет на финальный матч чемпионата. Он пройдет в «Лужниках» 15 июля между сборными Хорватии и Франции.